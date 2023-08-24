В Самарской области первый день сентября будет пасмурным

Температура воздуха 1 сентября в Самарской области будет держаться чуть выше +20 градусов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стал известен предварительный прогноз погоды на начало осени в Самарской области. Данные пока разнятся. Сайт «Гисметео» обещает в первые дни сентября 2023 года дождливую и прохладную погоду, а сервис «Яндекс.Погода» — облачную, но достаточно теплую.

Согласно прогнозу на сайте «Гисметео», 1 и 2 сентября 2023 года в Самарской области ожидается до +21 градуса и небольшой дождь. В ночное время столбик термометра опустится до +14 градусов. 3 сентября будет облачно и прохладно — около +18 градусов. С 4 по 8 сентября в регионе возможно потепление до +22...+27 градусов.

Сервис «Яндекс.Погода» говорит, что 1 и 2 сентября в Самарской области будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +24...+26 градусов. 3 сентября столбик термометра может опуститься до +22 градусов, а 4-го — и вовсе до +16. Зато потом жителей губернии ждут несколько теплых дней (до +25 градусов).

Отметим, что Приволжское УГМС прогноз на начало осени пока не давало.

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