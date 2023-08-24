Под Самарой 24 августа опрокинулась «Газель» с «Колой»

Палетки с газированным напитком после ДТП раскидало по дороге / Фото: dtp.damara.official

Утром в четверг, 24 августа 2023 года, на трассе М-5 в Самарской области произошло серьезное ДТП. Неподалеку от Новосемейкино в Красноярском районе опрокинулась грузовая «Газель». Очевидцы поделились в соцсетях кадрами с места происшествия.

— ДТП на трассе М-5 в направлении Тольятти. Перевернулась «Газель», которая везла «Кока-Колу», — рассказали проезжавшие мимо автомобилисты.

Информацию об аварии прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. По предварительным данным полицейских, у автомобиля лопнуло колесо, из-за чего его занесло. «Газель» перевернулась, и часть груза, что она перевозила, оказалась на дороге. Насколько известно, ДТП обошлось без пострадавших.

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