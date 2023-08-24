В Самаре откроют мемориальную доску кинематографисту Борису Кожину

Борис Кожин ушел из жизни в октябре 2021 года / Фото: sjrs.ru

В Самаре в День российского кино, 27 августа 2023 года, откроют мемориальную доску кинематографисту, сценаристу и писателю Борису Кожину. Она займет свое почетное место на фасаде дома № 62 по ул. Красноармейской, где проживал выдающийся деятель журналистики.

Борис Александрович ушел из жизни в 2021 году, оставив после себя богатое наследие. Он является автором сотни научно-популярных и документальных фильмов, за годы работы был редактором множества выпусков киножурнала «Поволжье» (затем «Современник»). Благодаря его работам увековечены имена многих известных самарцев и сохранены бесценные исторические факты о Самаре и самом регионе.

Памятную доску разместят на фасаде дома по инициативе местного отделения Союза журналистов. Торжественная церемония начнется в 12:00.

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