Под Самарой рабочего отбросило на колесо трактора после ДТП с асфальтоукладчиком

Пострадавшего в ДТП мужчину увезли в ближайшую больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 23 августа 2023 года, в Самарской области на одном из участков дорожного ремонта произошло ДТП. На 22 км трассы Сергиевск — Кошки — Островка — Новое Фейзулово — Мамыково в Кошкинском районе столкнулись трактор и асфальтоукладчик. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 31-летний водитель трактора. Он, двигаясь в сторону села Кошки, выбрал неправильный боковой интервал при объезде асфальтоукладчика. В результате тракторист врезался в ультразвуковую лыжу спецтехники. От удара 41-летнего рабочего, который находился за пультом на плите асфальтоукладчика, отбросило на заднее колесо трактора.

Мужчина получил различные травмы. Его увезли в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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