В Самаре детское отделение психиатрической больницы готово на 80%

Новые корпуса психиатрической больницы возводят активными темпами / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре продолжается строительство двух новых корпусов психиатрической больницы. Одно здание возводят на улице Нагорной, а второе — на улице Воронежской. Министр здравоохранения региона Армен Бенян посетил площадки и проверил ход работ.

Так, на улице Воронежской, 11а возводят корпус для детского отделения психиатрической больницы. Его готовность достигла 80%. Рабочие уже приступили к последним этапам строительства: к отделке фасада здания, помещений и прокладке инженерных коммуникаций.

Параллельно в Самаре строят и корпус круглосуточного стационара на 24 места. Он расположится на территории больницы на улице Нагорной. Его отведут для пациентов с признаками инфекционных заболеваний и нуждающихся в оказании психиатрической помощи.

Отметим, строительство новых медучреждений идет за счет средств областного бюджета. Завершить работы на объектах планируется до конца 2023 года.

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