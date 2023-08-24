Международный марафон на кубок главы города пройдет в Самаре 27 августа

Самарцы смогут пробежать дистанции от 3 до 42 км Фото: администрация Самары

В воскресенье, 27 августа 2023 года, в Самаре пройдет традиционный международный марафон на кубок главы города. Трассы забегов подобраны так, чтобы каждый смог выбрать маршрут для себя и насладиться видом областной столицы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Организаторы мероприятия предлагают участникам пробежать марафон (42,1 км) и полумарафон (21,1 км). Также любители бега смогут выбрать трассы длиной в 10 км и 3 км. Для самых маленьких спортсменов пройдет детский забег в 600 м. Все участники смогут полюбоваться видами, открывающимися с набережной Волги, и прочувствовать всю величину самой большой площади Европы – площади им. В..В Куйбышева.

В целях безопасности во время легкоатлетического марафона с 06:00 до 14:30 27 августа 2023 года будет ограничено движение транспорта. Проезд закроют в историческом центре и вдоль набережной. Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своих поездок.

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