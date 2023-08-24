Самарцев приглашают принять участие в проекте «Неделя знаний со Сбером»

Образовательный проект продлится с 28 августа по 2 сентября 2023 года / Фото: www.sberbank.com

Жителей Самарской области приглашают принять участие в образовательном проекте «Неделя знаний со Сбером». Он пройдет с 28 августа по 2 сентября 2023 года. В программе: лекции и мастер-классы от ведущих экспертов, а также бесплатные видеокурсы. Мероприятия будут проходить как офлайн, так и онлайн.

Принять участие в образовательной программе смогут все желающие, независимо от возраста и места проживания. На сайте проекта до 5 сентября будут доступны лекции, вебинары и мастер-классы. Посмотреть трансляции всех онлайн-мероприятий также можно будет в виртуальном пространстве «КоМета».

«Неделя знаний» будет интересна и полезна всем, кто хочет больше узнать о цифровой и финансовой грамотности, о предпринимательстве, творчестве, развитии новых навыков. Участники узнают, как определиться с выбором профессии и какие продукты банка помогут в развитии проектов и бизнес-идей.

Подробнее узнать о программе проекта и участии в нем можно здесь.

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