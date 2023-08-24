Пробил дыру в двери офиса: житель Тольятти обчистил бывшее место работы на 200 тысяч рублей

Вор вынес из офиса компьютерную технику Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти раскрыли дерзкую кражу. В начале июля 2023 года кто-то выбил дверь офиса в Автозаводском районе и похитил оттуда компьютерную технику. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили, что злоумышленник выбил дверь ногой. В ней даже осталась внушительная дыра. Действовал вор неаккуратно — он оставил отпечатки пальцев. Вскоре правоохранители вышли на след преступника. Им оказался 24-летний молодой человек, который ранее уже был судим. Тот не стал отпираться и сознался в краже. Рассказал, что ранее работал в этом офисном центре. Когда уволился, решил похитить оттуда технику. Все, что украл, парень продал, а деньги потратил на себя.

В отношении жителя Тольятти возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Сейчас полицейские пытаются найти похищенное.

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