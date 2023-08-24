Самара вошла в топ-10 лучших мест для осеннего отдыха на реках и озерах

В Самару туристы часто ездят, чтобы насладиться красотой Волги Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара вновь вошла в лидеры среди самых популярных направлений на реках и озерах в сентябре. По количеству бронирований в этом году она заняла седьмое место. Такую статистику предоставил сервис «Твил.ру».

Многие жители России предпочитают в бархатный сезоне устроить отдых на речном или озерном берегу. Там можно купаться, ловить рыбу, кататься на лодках и наслаждаться природными красотами. Так, Самара выбилась в десятку лидеров среди направлений подобного отдыха в сентябре 2023 года. По данным сервиса, средняя стоимость ночи в областной столице – 3 133 рубля. А продолжительность поездки обычно составляет четыре ночи.

На первом месте расположился город на Неве — Санкт-Петербург. Правда, его популярность по сравнению с сентябрем 2022 года снизилась на 20%. Также в топ вошли такие города, как Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ярославль, Иркутск, Петрозаводск, Псков и Астрахань.

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