Трое из десяти самарцев признались, что ненавидят 1 сентября

Горожан, вспоминающих школьные линейки с теплом, больше всего среди старшего поколения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, как они относятся к 1 сентября. Люди старшего поколения признались, что с нетерпением ждали День знаний, а вот те, кто младше 34 лет, наоборот, испытывали ненависть. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

Исследование показало, что трое из десяти жителей Самары испытывают негативные чувства по отношению к 1 сентября. Особенно это относится к молодому поколению. Причем женщины проявляют больше неприязни к этому дню, чем мужчины. Каждый пятый самарец признался, что с нетерпением ждал начала нового учебного года, а каждый второй (52%) радовался его приходу. Горожан, вспоминающих школьные линейки с теплом, больше всего среди старшего поколения (в целом 72%).

В то же время 33% респондентов не считают этот день праздничным. Не так критично к нему относятся родители школьников. Почти 65% из них рассматривают его как красный день в календаре. В целом, респонденты старше 45 лет со средним доходом более склонны относиться ко Дню знаний с положительными эмоциями.

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