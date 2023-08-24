Сроки получения кредита для малого бизнеса сократились с 10 дней до 3 минут

Управлять своими финансами предприниматели могут из собственного офиса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом полугодии банк выдал малому бизнесу более 270 млрд рублей онлайн. Чаще всего такие кредиты оформляли предприятия розничной торговли (35% от всех выданных кредитов), сферы услуг (16%), а также транспортные и логистические компании (15%). В тройку регионов — лидеров по числу полученных займов вошли Москва (8% всех выдач), Московская область (6,8%) и Краснодарский край (5,3%).

- Раньше кредитование малого бизнеса занимало до 10 дней. Клиенту нужно было заполнить заявку в отделении банка, собрать множество документов, потом для подписания кредитного договора приходилось снова идти в офис — и только после этого деньги оказывались на счете. Теперь клиенты могут получить кредит за 3 минуты. Подать заявку онлай и получить одобрение можно в любое время суток, банк не требует вводить финансовые данные или предоставлять дополнительные документы. Сегодня уже 80%наших клиентов из числа малых предприятий кредитуются онлайн, - сказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес».