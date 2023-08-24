Самарцев приглашают на лекцию «Фотография в парке: стой ровно»

Участникам лекции расскажут, что о человеке может рассказать тот или иной снимок / Фото: vk.com/alabin_museum

В Самаре в субботу, 26 августа 2023 года, пройдет увлекательная лекция по визуальной антропологии «Фотография в парке: стой ровно» (12+). Мероприятие состоится в музее Алабина (ул. Ленинская, 142) и начнется в 16:00. Об этом сообщили представители музейного комплекса.

Во время лекции главный научный сотрудник, куратор и фотограф Кирилл Гуров проанализирует через призму визуальной антропологии парковую фотографию. Лектор расскажет, какую функцию выполняет любительская фотография, почему мы ведем себя перед камерой определенным образом, что о нас может рассказать тот или иной снимок.

Кирилл Гуров будет ориентироваться на снимки, найденные во время подготовки к выставке «Культуры и отдыха». Это множество любительских фотографий разного периода, которые жители Самары сделали в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького (Загородном парке). Они хранились в архивах коллекционера Георгия Бичурова и фотографа Владимира Самарцева.

Вход на мероприятие по предварительной записи.

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