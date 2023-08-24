В Самаре завершился первый творческий хакатон «Креатив на Волге»

Хакатон прошел на площадке креативного кластера "Станкозавод" / Фото: vk.com/mincult.samregion

В Самаре на территории кластера «Станкозавод» 19 и 20 августа прошел первый хакатон «Креатив на Волге». В нем приняли участие 125 человек. В рамках мероприятия они придумали, как реализовать пять важных для региона проектов. Организаторами события выступили ивент-агентство «Мандариновая лиса» и консалтинговая компания REC.

В ходе хакатона было представлено пять треков. Они включали в себя различные задачи и цели. За два дня мероприятия участники пытались найти решения для привлечения туристов в регион и создания живого комьюнити креативных индустрий. В каждом треке соревновались пять команд по пять человек. Часть придуманных решений уже можно будет реализовать на территории креативных кластеров, другие же будут выводиться на грантовую поддержку.

На церемонии награждения глава Минкульта области Ирина Калягина выступила перед участниками и высоко оценила качество проведения хакатона. Также она отметила его актуальность в решении проблематики креативной индустрии и подчеркнула значимость данного мероприятия для развития региона.

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