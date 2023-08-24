Жительницу Самары Надежду Калашникову поздравили со 100-летием

Как конструктор женщина внесла большой вклад в развитие промышленности. Фото: администрация Кировского района

В Самаре жительнице Кировского района Надежде Калашниковой исполнилось 100 лет. В честь этого районная администрация решила поздравить ее и отметить важную роль самарчанки в истории.

Во время войны Надежда Калашникова жила в Воронеже, где работала газосварщиком и копала окопы. 18-летнюю девушку направили по распределению в Куйбышев в 1941 году на завод «Прогресс». После войны Надежда Семеновна продолжала работать на заводе 47 лет конструктором.

Как конструктор женщина внесла большой вклад в развитие промышленности. Отмечается, что самоотверженный труд Надежды Калашниковой является ярким примером патриотизма и преданности Родине.

— Сегодня мы выражаем свою благодарность Надежде Семеновне. Пусть она будет окружена заботой и уважением, а ее жизненный опыт передается следующим поколениям в качестве примера, — написали в администрации Кировского района.

Редакция «КП-Самара» поздравляет Надежду Калашникову со 100-летним юбилеем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал