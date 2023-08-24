В Тольятти водитель автобуса набросился с кулаками на ребенка

Очевидцы говорят, что мужчина разозлился на детскую шалость / Фото: t.me/protlt

Полиция разбирается в конфликте на остановке общественного транспорта на улице Мира в Тольятти. По словам очевидцев, там водитель автобуса избил ребенка. Кадры с места происшествия опубликовали в соцсетях.

— Мальчик забежал в автобус, что-то сделал и выбежал. После этого водитель вышел и избил ребенка. Он бил кулаками в голову, — рассказали свидетели конфликта.

По их словам, на остановке был еще один мужчина. Однако он даже не попытался вмешаться и остановить водителя автобуса. Просто стоял и смотрел. Тольяттинцы отмечают, что такое поведение недопустимо. Какую бы шалость не сделал мальчик, нельзя было налетать на него с кулаками.

Информацию о случившемся прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что в настоящее время полицейские разбираются в деталях происшествия. Проводится проверка.

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