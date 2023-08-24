В Самаре отремонтируют ограждения на второй очереди набережной

В Самаре повысят безопасность волжской набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют отремонтировать ограждения на второй очереди набережной Волги. Сейчас МАУ «Самарская набережная» активно ищет подрядчиков, которые примутся за выполнение работ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составит около 1,7 млн рублей. Окончание подачи заявок назначено на 31 августа. Завершение аукциона и объявление результатов ожидается в начале сентября. В результате ремонтных работ на второй очереди набережной должны быть установлены новые ограды, заборы, защитные перильные и аналогичные ограждения.

Требования к участникам тендера – отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Все строительно-монтажные работы по обновлению ограждений набережной должны быть завершены к 31 октября 2023 года.

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