В Самаре изымут участок для строительства проспекта Карла Маркса

Объект недвижимого имущества, расположенный на участке, изымать не будут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре для государственных нужд региона изымут участок для строительства проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы городского округа. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте правовой информации.

Власти планируют реконструировать участок автомагистрали «Центральная» Волжского района Самарской области и городского округа Самары. Территорию отдадут под полное развитие. В границах изымаемого земельного участка расположен объект недвижимого имущества. Отмечается, что его изымать не будут.

А изъятие участка будет осуществляться за счет средств областного бюджета. За выполнение распоряжения отвечает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Напомним, магистраль «Центральная» появилась в генплане города еще в 1965 году. Строительство начали в 2005 году, но в 2009 году работы остановили из-за недостатка финансирования.

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