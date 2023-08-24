Стекла выбиты, крыша смята: в Самаре у парка Победы разбилась вазовская легковушка

Очевидцы сообщают, что в ДТП пострадал пассажир отечественного автомобиля / Фото: телеграм-канал "Самара 1"

Днем в четверг, 24 августа 2023 года, на улице Аэродромной в Самаре произошло жесткое ДТП. Около парка Победы разбилась вазовская легковушка. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

— ДТП возле парка Победы. Пассажира увезли на скорой с тяжелыми ранениями. Насчет водителя — неизвестно, — поделились местные жители. По предварительным данным, травмы получила 16-летняя девушка.

Блогер Евгений Щекин снял на видео последствия аварии. На кадрах видно, как на дороге стоит раскуроченная вазовская легковушка: стекла вылетели, крыша смята. Особенно досталось пассажирской стороне. На месте работали спасатели.

Через дорогу от этого места — грузовик и «Лада». Они столкнулись и вылетели на тротуар и частично газон. Что именно случилось, пока неизвестно. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что выясняют обстоятельства случившегося.

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