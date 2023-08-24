На форуме «Сообщество» в Самаре проанализируют дефициты и точки роста некоммерческого сектора

Форум «Сообщество» пройдет 29 и 30 августа.

Запланированный в Самаре 29-30 августа форум «Сообщество» будет посвящен в том числе анализу «дефицитов» и «точек роста» в некоммерческом секторе. Участники лаборатории «Регион-НКО» проведут деловую игру для оценки результатов рейтинга пяти субъектов Приволжского федерального округа, имеющих потенциал, и обсудят меры для развития этого сектора.

Результаты рейтинга будут направлены на развитие некоммерческого сектора. Эксперты займутся поиском ответов на вопросы о развитии третьего сектор и реализации в каждом регионе.

- Участники смогут понять, как можно сделать для своего региона полноценную работу по результатам рейтинга и добиться улучшения своих показателей, а в итоге — улучшения условий работы НКО на своей территории, — подчеркнула председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.

Проект «Регион НКО» создан Комиссией Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора совместно с агентством RAEX. Рейтинг помогает развитию третьего сектора и используется для общественного контроля уровня и качества развития некоммерческих организаций в регионах страны.

Форум «Сообщество» так же будет включать интерактивную лабораторию «Регион-НКО», где участники смогут ознакомиться с результатами рейтинга, понять показатели и их влияние на развитие сектора.

Цель этого форума – найти лучшие практики гражданской активности, объединить участников и помочь развитию гражданского общества в регионах страны.