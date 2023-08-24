В Самарской области молодой человек похитил телефон 8-летней девочки

Падкого на чужие вещи парня ждет суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани скоро предстанет перед судом 22-летний молодой человек, который оставил 8-летнюю девочку без сотового телефона. Школьница забыла гаджет в такси, а парень присвоил его себе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Так, изначально подозрение пало на водителя такси. Однако он заверил, что не находил телефон в салоне. В дальнейшем выяснилось, что к краже может быть причастен один из его пассажиров — 22-летний парень, которого ранее уже привлекали за кражу. Оказалось, что молодой человек нашел телефон в салоне автомобиля и не рассказал о находке водителю. Он решил присвоить его себе и выкинул сим-карту вместе с чехлом в мусорный контейнер.

Недавно правоохранители завершили расследование дела и направили его на рассмотрение в суд. Молодому человеку может грозить до двух лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал