Азаров рассказал Медведеву об исполнении народной программы в Самарской области

Глава региона представил свой доклад Дмитрию Медведеву в режиме ВКС / Фото: Единая Россия

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретился с главами регионов — лидерами партийных списков. Он обсудил с ними реализацию народной программы. В первом полугодии 2023-го процент ее исполнения достиг 53%.

Дмитрий Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы. Он отметил, что люди должны видеть позитивные результаты.

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал председателю партии, как идет реализация народной программы в Самарской области, и поделился уникальным опытом региона. Он отметил, что «ЕР» стала точкой сборки для жителей губернии. Доверие к ней растет.

— Мы сегодня чувствуем сплоченность, консолидацию людей в решении важнейших задач, поставленных президентом. Партия является настоящим проводником для всех жителей Самарской области, которые сегодня активно участвуют в помощи и поддержке нашей армии, военнослужащих и их семей, — сказал глава региона на ВКС с Дмитрием Медведевым.

Председатель партии поблагодарил Дмитрия Азарова за доклад и пожелал ему дальнейших успехов.

Напомним, 10 сентября 2023 года в России состоятся выборы депутатов регионального и местного уровня. В 25 субъектах РФ жители будут выбирать новых губернаторов. Кандидатом от партии «ЕР» на выборах главы Самарской области выдвинули Дмитрия Азарова.

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