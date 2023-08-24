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НовостиОбщество24 августа 2023 12:33

Полицейские выявляют рекламу наркотиков в Самарской области

В Октябрьском районе Самары за один день выявили около 153 незаконно размещенных надписей
Ирина СИНЕГУБОВА
Также правоохранители ищут людей, которые размещают такие рекламные сообщения.

Также правоохранители ищут людей, которые размещают такие рекламные сообщения.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

С 21 по 25 августа на территории Самарской области проходит профилактическое мероприятие «Трафарет». В ходе него полицейские выявляют рекламу наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Незаконную рекламу, в том числе в виде баннеров, надписей и стикеров, содержание которой указывает на распространение запрещенных веществ, уничтожают. Также правоохранители ищут людей, которые размещают такие рекламные сообщения.

Так, за день рейдовых мероприятий 24 августа в Октябрьском районе Самары было выявлено около 153 незаконно размещенных надписей. Представители управляющих компаний приняли меры по их закрашиванию.

О фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о запрещенных объявлениях каждый житель может сообщить по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.

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