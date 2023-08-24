Полицейские выявляют рекламу наркотиков в Самарской области

Также правоохранители ищут людей, которые размещают такие рекламные сообщения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

С 21 по 25 августа на территории Самарской области проходит профилактическое мероприятие «Трафарет». В ходе него полицейские выявляют рекламу наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Незаконную рекламу, в том числе в виде баннеров, надписей и стикеров, содержание которой указывает на распространение запрещенных веществ, уничтожают. Также правоохранители ищут людей, которые размещают такие рекламные сообщения.

Так, за день рейдовых мероприятий 24 августа в Октябрьском районе Самары было выявлено около 153 незаконно размещенных надписей. Представители управляющих компаний приняли меры по их закрашиванию.

О фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о запрещенных объявлениях каждый житель может сообщить по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.

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