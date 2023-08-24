В Самаре две территории назвали «Николая Басова сквером» и «Любимым сквером»

«Николая Басова сквер» назван в честь лауреата Нобелевской премии по физике. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре двум территориям в Октябрьском и Кировском районах присвоили новые названия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Первое общественное пространство находится в границах проспекта Ленина, улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко. Оно получило наименование «Николая Басова сквер» в честь лауреата Нобелевской премии по физике.

А территория в Кировском районе, расположенная в районе домов № 170 и № 172 по улице Ташкентской теперь будет называться «Любимый сквер». Изменения внесут в приложение к постановлению администрации Самары «Об утверждении Единого

реестра наименований адресных единиц, расположенных на территории

городского округа Самара».

Напомним, в Самарской области получил новое название завод Bosh. Его переименовали в «НАМИ инновационные компоненты».

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