В Самаре две территории назвали «Николая Басова сквером» и «Любимым сквером»

«Николая Басова сквер» назван в честь лауреата Нобелевской премии по физике.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Самаре двум территориям в Октябрьском и Кировском районах присвоили новые названия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Первое общественное пространство находится в границах проспекта Ленина, улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко. Оно получило наименование «Николая Басова сквер» в честь лауреата Нобелевской премии по физике.
А территория в Кировском районе, расположенная в районе домов № 170 и № 172 по улице Ташкентской теперь будет называться «Любимый сквер». Изменения внесут в приложение к постановлению администрации Самары «Об утверждении Единого
реестра наименований адресных единиц, расположенных на территории
городского округа Самара».
Напомним, в Самарской области получил новое название завод Bosh. Его переименовали в «НАМИ инновационные компоненты».
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