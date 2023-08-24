Айтишники Самарской области могут взять в ипотеку до 21 млн рублей

Возможности IT-специалистов крупных регионов значительно улучшить жилье возросли вместе с максимальной суммой ипотечного кредита Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 24 августа банк повысил максимальную сумму кредита по льготной программе «Ипотека для IT». Для жителей регионов России численностью свыше 1 млн человек она выросла с 18 до 21 млн рублей, в остальных субъектах РФ — с 9 до 10,5 млн.

Другие условия программы не изменились: минимальный первоначальный взнос — 15% стоимости объекта недвижимости, предельный срок кредита — 30 лет.

- Ипотека для IT-специалистов становится все более популярной. В июле мы выдали почти 13 млрд рублей по этой программе. По сути, сегодня каждый второй IT-специалист в России обращается за ипотекой к нам. Увеличение максимальной суммы кредита позволит нашим клиентам выбрать более просторное жилье и, учитывая специфику профессии, организовать комфортное рабочее пространство даже дома, - считает Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик».

Оформить ипотеку и выбрать подходящее жилье можно онлайн. Для увеличения суммы кредита после подачи заявки нужно обратиться к менеджеру банка.

Напомним, ранее Сбер также увеличил максимальную сумму кредита по льготным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека»: с 12 до 15 млн рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; с 6 до 7,5 млн рублей — для остальных регионов России.