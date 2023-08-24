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НовостиПроисшествия24 августа 2023 13:37

В Самаре 17-летняя девушка пострадала в массовом ДТП у парка Победы

Полицейские рассказали подробности ДТП на ул. Аэродромной в Самаре с участием трех автомобилей
Ирина СИНЕГУБОВА
Девушку с места происшествия доставили в медицинское учреждение.

Девушку с места происшествия доставили в медицинское учреждение.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 24 августа, рядом с парком Победы в Самаре произошло массовое ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девушка. Стали известны подробности произошедшего.

— 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» ехал по улице Аэродромной в сторону улицы Промышленности. Напротив дома № 101 он не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В итоге молодой автомобилист наехал на стоящую машину BAW Fenix. От удара иномарку отбросило на «Ладу Гранту». В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21099».

Девушку с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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