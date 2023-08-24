В Самаре завершается обновление двора по проекту «СОдействие»

Во дворе обустроили баскетбольную площадку со специальным ограждением. Фото: администрация Самары

В Самарском районе Самары завершается обновление территории по губернаторскому проекту «СОдействие». Речь идет о дворе между домами № 72 по улице Венцека и № 27 по улице Галактионовской. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, преображение двора началось два года назад. По программе «Формирование комфортной городской среды» там отремонтировали внутриквартальные проезды, сделали тротуарные дорожки, а на детской площадке установили карусель, качели и горку.

Позже была разработана концепция благоустройства «Территория детства». В итоге во дворе обустроили баскетбольную площадку со специальным ограждением, детскую площадку с прорезиненном антитравматическим покрытием, качелями и песочницей. Также устанавливается спортивное оборудование. Площадка полностью должна быть готова к 1 сентября.

Жители сами решали во время встреч и обсуждения в чатах, какой хотят видеть обновленную территорию, и собрали средства, так как по условиям проекта со стороны жителей тоже требуется финансовое участие.

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