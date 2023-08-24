В Самарской области 2-летний детсадовец упал с лестницы и попал в больницу

Более 10 дней ребенок находился на стационарном лечении в больнице. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области 2 августа 2023 года днем произошел резонансный случай в одном из детских садов. Маленький мальчик упал с лестницы и провел в больнице больше недели. Ребенку всего два годика.

— Воспитанника детского сада оставила без присмотра воспитательница. В результате мальчик упал с лестницы и получил телесные повреждения, в результате чего более 10 дней находился на стационарном лечении, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Сейчас 2-летний ребенок проходит амбулаторное лечение. В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что ребенок получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

В Безенчукском районе по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководителя следственного управления и прокуратуры района.

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