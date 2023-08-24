Дополнительный транспорт будет ждать фанатов футбола в Самаре 27 августа

В день матча перекрытий автомобильных дорог на территории рядом со стадионом не будет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самаре после футбольного матча «Крыльев Советов» и «Балтики» 27 августа для болельщиков подадут дополнительные автобусы. Общественный транспорт будет ждать фанатов футбола у стадиона «Солидарность Самара Арена».

Так, дополнительные трамваи № 11 и № 12 подадут по окончании матча на конечную остановку «Самара Арена». А у остановки общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут ждать дополнительные автобусы маршрутов № 1, № 67, № 34 и № 41.

На них зрители смогут доехать в сторону проспекта Кирова. Также на остановке «Улица Дальняя» встретят болельщиков дополнительные автобусы маршрутов № 1 и № 67, следующие до микрорайона Крутые Ключи, поселков Управленческий, Мехзавод и Красная Глинка.

Отмечается, что в день матча перекрытий автомобильных дорог на территории рядом со стадионом не будет.

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