Инвестиции в ОЭЗ «Тольятти» уже превысили 43 млрд рублей

В числе строящихся объектов есть завод по производству сжиженного природного газа. Фото: минэкономразвития Самарской области

В среду, 23 августа, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил особую экономическую зону «Тольятти», где осмотрел действующие производства и стройплощадки предприятий, которые должны запустить до конца 2023 года. Отмечается, что инвестиции в ОЭЗ уже превысили 43 миллиардов рублей

На сегодняшний день резидентами ОЭЗ являются 34 российских и зарубежных компании, 13 из которых уже работают. В числе строящихся объектов есть завод по производству сжиженного природного газа. Он позволит открыть в регионе сеть безопасных и экономичных газовых заправок. Общий объем инвестиций в проект достигает 3 миллиардов рублей.

Активное строительство идет и на площадке завода по выпуску беспилотных авиационных систем. Производство даст региону более 300 новых рабочих мест. Также готовится к открытию Тольяттинский комбинат пищевых продуктов.

Отмечается, что в двух действующих очередях «Тольятти» уже практически не осталось свободных земельных участков. Поэтому идет строительство уже третьей очереди ОЭЗ со всей необходимой инженерной инфраструктурой, режимом свободной таможенной зоны и особым административным режимом. Помимо этого, инвесторы получают налоговые льготы.

— Совместно с федеральным правительством мы будем привлекать федеральные средства на создание инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ, помимо финансирования из регионального бюджета. За последние годы регион вложил 4 млрд рублей для развития инфраструктуры и строительства корпусов, — сказал Дмитрий Богданов.

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