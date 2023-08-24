Самарцы могут вместо букетов на 1 сентября перевести деньги для детских протезов

Вместо букетов участники акции смогут прийти на линейку 1 сентября с флажками. Фото: фонд «ВСЕ ВСЕ ВМЕСТЕ»

Жители Самары могут присоединиться к всероссийской акции добра «Дети вместо цветов». Она проводится в преддверии 1 сентября. Организаторы предлагают вместо того, чтобы потратить деньги на букеты в День знаний, пожертвовать средства детям, оставшихся без рук и ног.

— Вместо 30 букетов, которые завянут и перестанут радовать глаз, можно подарить один букет и помочь подопечному благотворительного фонда «ВСЕ ВСЕ ВМЕСТЕ». Все пожертвования будут направлены на покупку активных протезов для детей, — рассказали организаторы акции.

Класс может перевести денежные средства общей суммой или от каждого желающего ученика отдельно. Вместо букетов участники акции смогут прийти на линейку 1 сентября с флажками, которые выделит фонд. Ребятам также вручат сертификаты, которые можно передать учителям.

Акция идет с 1 августа по 5 сентября 2023 года. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте.

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