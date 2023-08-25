У жителя Самарской области нашли наркотики в гараже между новогодними игрушками

Мужчина планировал реализовать наркотики через тайники-закладки на территории Самарской области. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские задержали 43-летнего жителя Тольятти за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Запрещенные вещества нашли между новогодними игрушками в гараже мужчины.

— Ранее судимого за разбой 43-летнего безработного тольяттинца обнаружили в одном из гаражных боксов Автозаводского района. Из его гаража изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета и сверток, в котором находилось 50 пакетиков с частями растений, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

По результатам экспертизы, вещества являются наркотическими средствами, масса первого из них составляет 5 г, а второго – более 120 г, что относится к крупному размеру. По словам жителя Тольятти, он хотел быстро заработать и приобрел наркотики через интернет.

Мужчина планировал реализовать их через тайники-закладки на территории Самарской области. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Тольяттинец находится под домашним арестом. Полицейские проверяют его на причастность к похожим преступлениям.

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