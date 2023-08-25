Пенсионерка из Самары закупилась акциями у мошенников на 6,5 млн рублей

Женщине позвонил незнакомец и предложил провести консультацию в режиме видеосвязи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 64-летняя жительница Кировского района хотела помочь сыну с покупкой жилплощади. По совету подруги она решила вложить деньги в акции энергетической компании, но перевела мошенникам более 6,5 миллионов рублей.

— Женщина внимательно изучала предложения на биржевых рынках. На одном из сайтов для связи с финансовым консультантом она заполнила анкету. В тот же вечер ей позвонил незнакомец и предложил провести консультацию в режиме видеосвязи, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Три дня лже-консультант предлагал самарчанке разные варианты покупки акций и в итоге помог установить стороннее приложение сервиса для отслеживания биржевых показателей. По инструкции незнакомца женщина установила непроверенный софт, прошла регистрацию и купила нескольких «выгодных» предложений.

В какой-то момент собеседник попросил женщину якобы подключить смс-оповещения и продиктовать ему код, поступивший из мобильного банка. Пенсионерка назвала четырехзначную комбинацию и с ее счета пропали более 6,5 миллионов рублей.

Однако «консультант» убедил ее, что данная операция нужна для проверки работоспособности приложения и в течение дня средства вернутся обратно. Женщина сутки прождала зачисления и поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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