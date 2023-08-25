В Самарской области виновника ДТП обязали выплатить девушке 807 тысяч рублей

Однако мужчина жил за границей, а в Самарскую область иногда приезжал к родным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водитель ночью врезался при повороте в другой автомобиль, в результате чего сильно пострадала пассажирка второй машины. Позже виновник ДТП за границей пытался скрыться от компенсации морального вреда, но судебные приставы добились выплаты.

— Из-за полученных травм девушка не могла передвигаться без дополнительной опоры, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Суд обязал виновника ДТП компенсировать пострадавшей моральный вред и выплатить ей 807 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Однако мужчина жил за границей, а в Самарскую область иногда приезжал к родным. Этим летом он вновь ненадолго приехал в Россию, и судебные приставы Новокуйбышевска ограничили его в праве выезда за пределы РФ.

Чтобы покинуть страну, требовалось полностью погасить задолженность. Погостив у родственников, мужчина собрался домой. В результате он выплатил пострадавшей девушке 807 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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