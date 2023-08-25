В Самарской области экс-полицейского лишили свободы за взятки с большегрузов

Суд назначил экс-сотруднику МВД наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноармейском районе Самарской области бывшего сотрудника МВД приговорили к лишению свободы по уголовному делу коррупционной направленности. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, бывший начальник ОГИБДД ОМВД России по Пестравскому району в ноябре-декабре 2020 года получил взятки на общую сумму 180 тысяч рублей на территории Красноармейского района.

Денежное вознаграждение предназначалось за покровительство полицейского в беспрепятственном проезде через территорию Пестравского района большегрузов, а также в случае нарушений ими ПДД неприменение мер ответственности.

Суд назначил экс-сотруднику МВД наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также мужчину на три года лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ и оштрафовали на 900 тысяч рублей.

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