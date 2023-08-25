В Самаре «Рено» отбросило на светофор и женщину-пешехода после ДТП с «Киа»

Водитель "Киа" при повороте не уступил дорогу "Рено" и спровоцировал аварию Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в пятницу, 25 августа 2023 года, на пересечении улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса в Самаре произошло серьезное ДТП. В 8:20 там столкнулись «Киа Спектра» и «Рено Канго». При этом пострадала женщина-пешеход. Об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, аварию спровоцировал 48-летний мужчина на «Киа». Двигаясь по улице Ново-Вокзальной, на пересечении с проспектом Карла Маркса он решил повернуть налево. При этом он не пропустил «Рено», который двигался прямо во встречном направлении. Иномарки влетели друг в друга. От удара «Рено» отбросило на светофор, а затем иномарка наехала на 62-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре.

В результате случившегося пострадала только пешеход. Ее на автомобиле скорой помощи увезли в больницу. Насколько серьезные травмы она получила, пока неизвестно. В настоящее время полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал