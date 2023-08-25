Большой шезлонг от пивоваров установили на набережной Самары

Самые популярные места города обозначены на стрелках указателя.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Летом 2023 года в Самаре на набережной установили композицию от безалкогольного пива «Самара» в виде большого деревянного шезлонга. Об этом сообщает ВолгаНьюс.
Пляжный шезлонг как символ лета и отдыха стал подарком пивоваров городу-курорту. Его разместили на Красноармейском спуске. Каждый желающие может посмотреть необычную композицию и сфотографироваться. Шезлонг простоит на набережной до наступления холодов.
Отмечается, что именно набережная является главной героиней этикетки безалкогольного пива «Самара», которое сварили специально к началу летнего сезона. Рядом с шезлонгом также установили указатель, отвечающий на вопрос, что еще посмотреть и куда пойти в Самаре. Самые популярные места города обозначены на стрелках указателя.
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