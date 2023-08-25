Расписание электричек изменится в Самарской области на пять дней

Жителей региона просят внимательно следить за расписанием. Фото: АО "Самарская ППК"

В Самарской области 28 и 31 августа, а также 1, 4 и 5 сентября изменится расписание движения пригородных поездов на участке Мирная – Самара-Сызрань-1. Это связано с реконструкцией четного пути на перегоне Новокуйбышевская. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, 28 и 31 августа отменили поезд № 7554 Сызрань -1 (09:33) – Самара (12:00). В эти же дни и 4 сентября не будут ходить поезда № 6539 Мирная (18:01) - Новокуйбышевская (18:53), № 6561 Мирная (11:35) - Безенчук (13:13), № 7565 Мирная (14:16) - Сызрань-1(17:11) и № 7103 Самара (16:02) - Сызрань-1 (17:55).

А 29 августа, 1 и 5 сентября отменяются поезда № 7104 Сызрань-1 (08:44) - Самара (10:44), № 6578 Безенчук (04:37) - Мирная (06:15), № 6574 Безенчук (08:07) - Мирная (09:45), № 7545 Самара (07:36) - Новокуйбышевская (08:02). Подробнее со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на сайте.

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