ТОАЗ получил сертификат качества и паспорт безопасности выпускаемой продукции

Наличие сертификата и паспорта безопасности говорит о том, что продукция химпредприятия соответствуют международным требованиям и стандартам / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот получил документы, подтверждающие качество и безопасность выпускаемой им продукции. Это свидетельство соответствия системы добровольной сертификации и паспорт безопасности. Документ выдал орган по сертификации — ООО «Эксперт-С».

Сертификацию прошли две марки: карбамидоформальдегидный концентрат (КФК) и его усовершенствованная версия КФК-85/У. Срок действия сертификата — 3 года. Кроме того, предприятие впервые получило паспорт безопасности на улучшенную версию КФК. Это удостоверение гарантирует, что вещество безопасно для применения и хранения.

Отметим, КФК в основном используют в качестве компонента для синтетических клеящих смол. А на химпредприятиях — еще и как средство для увеличения прочности и снижения слеживаемости минеральных удобрений.

— КФК не подлежит обязательной сертификации, но мы уверены в качестве нашей продукции, поэтому решили добровольно пройти эту процедуру. Предприятие уже получило такие документы на аммиак, аммиачную воду и карбамид. Наличие сертификата и паспорта безопасности позволяет говорить, что вся наша продукция и состояние производства соответствуют международным требованиям и стандартам, — подчеркнул руководитель управления по менеджменту качества ПАО «ТОАЗ» Евгений Митин.

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