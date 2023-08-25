В Тольятти при пожаре в высотке на ул. Куйбышева спасли женщину

Пожарные эвакуировали из многоэтажки 16 жильцов, никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Вечером в четверг, 24 августа 2023 года, в Комсомольском районе Тольятти произошел пожар. Огонь вспыхнул на 15-м этаже дома № 46 по улице Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов поступил на пульт дежурного в 18:25. Прибывшие на место пожарные установили, что на 15-м этаже горят домашние вещи на площади 3 кв. м. Необходима эвакуация жителей. Сотрудники отделения 13 ПСЧ вывели из дома 16 человек. Никто не пострадал, - отметили в оперативном ведомстве.

Одну из жительниц высотки пришлось вызволять с помощью спасустройства. Звено разведки газодымозащитной службы 39 ПСЧ нашли женщину на 15-м этаже дома. Ее благополучно вывели на улицу. К счастью, госпитализацией ей не потребовалась.

Пожарные довольно быстро потушили возгорание. Ликвидация была объявлена в 18:43. На месте работали 11 человек и четыре единицы техники. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно. Причину предстоит установить органам дознания.

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