Нутрициолог Зоя Богданова рассказала о пользе слив для омоложения кожи лица

Диетолог рекомендует выбирать плоды с низким гликемическим индексом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, какой фрукт поможет омолодить кожу лица и придать ей более здоровый цвет. По ее словам, такого эффекта можно добиться при регулярном употреблении сливы. Об этом сообщает РИА Новости.

На процесс старения может влиять окислительный стресс, вызванный избытком свободных радикалов в организме. Помочь защитить клетки от этого может здоровое питание. Некоторые продукты влияют на гладкость и упругость кожи. В их числе – сливы.

— Сливы полезны для кожи лица. Они богаты витаминами групп А и B, также в них много магния, железа, кальция и веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы. Поэтому сливы замедляют процессы старения, — рассказала Зоя Богданова.

Таким же действием могут обладать и другие фрукты. Однако диетолог рекомендует выбирать плоды с низким гликемическим индексом, как у слив.

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