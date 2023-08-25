Азаров рассказал Медведеву о росте доверия жителей к «Единой России»

Дмитрий Медведев провел совещание с главами регионов в режиме ВКС / Фото: Единая Россия

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в режиме ВКС провел совещание с главами регионов — лидерами партийных списков на выборах. Участники мероприятия обсудили исполнение народной программы и предстоящие выборы.

Дмитрий Медведев отметил, что «ЕР» должна одержать победу на осенних выборах при высоком доверии жителей и в ходе нормальной конкурентной борьбы. Также он поручил усилить работу по информированию граждан о результатах исполнения народной программы. Это позволит укрепить доверие к партии.

Отметим, в ВКС принял участие и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал об итогах реализации в регионе народной программы и партпроектов в соцсфере, экономике, здравоохранении, культуре. Глава региона отметил, что жители высоко оценивают работу партии, доверие к ней растет.

— Мы сегодня чувствуем сплоченность, консолидацию людей в решении важнейших задач, поставленных президентом. Партия является настоящим проводником для всех жителей региона. Сегодня они активно помогают нашей армии, военнослужащим и их семьям, — сказал Дмитрий Азаров.

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