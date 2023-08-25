В Самаре повторно объявили аукцион на КРТ застройки в Октябрьском районе

Аукцион будет проводиться в течении 30 дней со дня размещения извещения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары объявили о проведении аукциона на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, которая расположена в границах улиц Революционной, Корабельной, Третьего проезда и улицы Артемовской в Октябрьском районе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Речь идет о территории площадью 1,78 гектара. Аукцион будет проводиться в течении 30 дней со дня размещения извещения с информацией о проведении торгов. Начальная

цена предмета аукциона составляет 1 534 360 рублей, а «Шаг аукциона» – 76 718 рублей.

Напомним, торги уже проводились осенью 2022 года, однако прошлое распоряжение департамента градостроительства Самары о проведении аукциона признали утратившим силу.

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