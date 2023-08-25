Самарский суд рассмотрит уголовное дело жителей Воронежа, обокравших мошенника

Скоро преступники предстанут перед судом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области рассмотрят уголовное дело по факту попытки хищения крупной суммы денег у местного жителя, который также подозревался в мошенничестве. Неизвестные мужчины представились правоохранителями и предложили жителю Самары заплатить 4 млн рублей для избежания уголовной ответственности. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские выяснили, что житель Воронежа через мессенджер связался с мужчиной, которого подозревали в совершении имущественного преступления. Он убедил его в возможном тюремном сроке и предложил избежать наказания за определенную сумму. Свои услуги «доброжелатель» оценил в 4 млн рублей и потребовал передачи денег его сообщникам. Однако пострадавший понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.

После проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались 28-летний и 34-летний ранее судимые жители Воронежа. Один из них оказался знакомым самарца. В настоящее время расследование дела завершено. Материалы направили в суд на рассмотрение.

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