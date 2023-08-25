Акватермальный комплекс хотят запустить в Тольятти в 2025 году

Сейчас специалисты роют котлован для трех закрытых бассейнов. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Тольятти продолжается строительство акватермального комплекса рядом с дворцом спорта «Волгарь» на улице Юбилейной. Площадку осмотрел министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

— Мы рассчитываем, что объект построят за 1,5-2 года и уже в 2025 году откроет свои двери для 1000 человек одномоментно. Мы сопровождаем проект и силами городской администрации, и в работе с федеральными институтами развития. Будем поддерживать проект для быстрой реализации, — акцентировал Дмитрий Богданов.

На первом этаже комплекса будут расположены бани, фудкорты. Сейчас специалисты роют котлован для трех закрытых бассейнов. Будет и открытый отапливаемый бассейн площадью 600 кв. м. На втором этаже разместят фитнес-залы и оздоровительный комплекс.

Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард рублей. Компания Атол уже получила разрешение на строительство и готовится к прохождению государственной экспертизы. Помимо этого, с Атол заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, которое гарантирует неизменность условий инвестпроектов, возмещение затрат на строительство инфраструктуры, уплату процентов по кредитам и займам.

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