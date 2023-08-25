Знакомая из интернета украла телефон у жителя Самары после свидания в грузовике

Полицейские в кратчайшие сроки задержали женщину по месту жительства. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 37-летний местный житель в интернете познакомился с женщиной. В результате свидания мужчина лишился смартфона стоимостью 18 тысяч рублей и обратился в полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина с женщиной немного попереписывались в соцсетях, после чего самарец пригласил новую знакомую к себе в грузовой автомобиль, припаркованный возле дома на Заводском шоссе. В кабине они выпивали, и мужчина заснул. Проснувшись через несколько часов, он обнаружил отсутствие женщины и смартфона.

Полицейские в кратчайшие сроки задержали женщину по месту жительства. Она добровольно выдала похищенный сотовый телефон и рассказала, что планировала его перепродать, а деньги потратить на личные нужды.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По данным полицейских, ранее самарчанка привлекалась к уголовной ответственности за истязание.

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