Жителям Самары рассказали, как правильно просить повышение зарплаты

При общении с начальством о повышении зарплаты следует говорить на языке бизнеса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре только в четырех из десяти компаний увеличили зарплаты в течение прошлого года. Для тех самарцев, кто не попал в число счастливчиков, глава SuperJob Алексей Захаров рассказал, как правильно обратиться к руководству и обсудить возможность повышения зарплаты.

Жителям Самары важно понимать, что выполнить свою работу хорошо и уметь продать себя – это разные вещи. При общении с начальством о повышении зарплаты не стоит использовать стандартные фразы, такие как «У меня ипотека» или «Моему коллеге платят больше». Вместо этого следует говорить на языке бизнеса. Так, можно подкрепить свою просьбу конкретными достижениями. Важно апеллировать цифрами, например, «Я повысил продажи на 15% и последние полгода поддерживаю высокий уровень», «Моя нагрузка значительно выросла: я взял на себя два новых проекта».

Глава сервиса также отмечает, что повышение квалификации может быть важным аргументом. Руководство понимает, что чем сотрудник опытнее и лучше знает свою работу, тем он ценнее для компании.

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