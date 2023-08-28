Самарцам расскажут, как выбрать хорошую УК и не нарваться на компании-однодневки

Леонид Пугачев в прямом эфире ответит на интересующие слушателей вопросы

В понедельник, 28 августа 2023 года, гостем прямого эфира на радио «Комсомольская правда» в Самаре (98,2 FM) вновь станет директор УК «Коммунресурс» Леонид Пугачев. Он расскажет о последних изменениях в сфере ЖКХ и о том, как сменить старую управляющую компанию и выбрать новую хорошую организацию для обслуживания МКД.

Вот вопросы, которые будет освещать Леонид Пугачев:

- 4 августа президент подписал закон, запрещающий менять УК чаще чем раз в год. В чем плюсы и минусы этого закона для УК и для жильцов?

- Где УК выставляет отчеты о проделанной работе? Где можно сравнить их с реальностью?

- Как повлиять на УК, которая ничего не делает, но менять ее пока не хочется? Куда можно обратиться с жалобой?

- Если УК продолжает игнорировать, как правильно сменить УК?

- Что проще и эффективнее – менять УК или заставлять работать старую через жалобы в администрацию и надзорные ведомства?

- Как выбрать хорошую УК и не нарваться на компании-однодневки?

- Можно ли отменить заключение договора с УК, если вдруг осознали, что компания может быть мошенниками или не собирается выполнять свою работу? Или по новому закону придется ждать год?

- Где можно ознакомиться с рейтингом хороших УК? Как узнать, сможет ли УК обслуживать твой дом?

- С 1 сентября в силу вступит еще один новый закон, изменяющий систему обслуживания ВДГО. В чем заключается закон? Зачем он нужен? В чем его преимущества? О чем стоит помнить жильцам?

- С прошлого сентября начал действовать закон о новой схеме оплаты коммунальных услуг, которые идут на общедомовые нужны (например, вода для мытья подъезда, электроэнергия для лампочек в подъезде и т. д.). Что изменилось?

Начало прямого эфира с участием директора УК «Коммунресурс» — в 12:03. Задать все интересующие вопросы слушатели смогут по телефону 8 (846) 379-39-39.

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