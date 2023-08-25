В Самаре накануне Дня российского кино устроят бесплатные показы фильмов

Фильмы покажут на набережной, в сквере Эльдара Рязанова, в ДК и библиотеках / Фото: vk.com/samnab

В Самаре сразу в нескольких местах 26 августа можно будет бесплатно посмотреть фильмы в рамках акции «Ночь кино». Подобные кинопоказы проходят ежегодно в преддверии Дня российского кино.

В этом году кинотеатры представят российские кинофильмы, которые прогремели в 2023 году, а также неповторимую советскую классику. Так, зрители смогут насладиться просмотром мультфильма «Чебурашка» (6+), первого фильма, снятого в космосе, «Вызов»(12+), военной драмы «Праведник» (12+) и др.

Фильмы покажут в кинотеатрах под открытым небом «Филин» на набережной у «Ладьи» и в сквере Эльдара Рязанова. Просмотры состоятся в ДК «ЗАРЯ», ДК «ПОБЕДА», а также в библиотеках-филиалах № 8, № 15, № 29, № 33 и в кинотеатре «Художественный».

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