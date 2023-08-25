Жителям Самарской области напомнили о передачи показаний приборов учета

От своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области остался один день для передачи показаний приборов учета. Так, до 25 августа от физических лиц принимаются данные приборов учета горячего водоснабжения, сообщает самарский «ЭнергосбыТ Плюс».

В компании отметили, что от своевременной передачи этой информации зависит актуальность данных начислений в квитанции. Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут направить свои данные через Личный кабинет клиента, в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» (если номер лицевого счета из 10 цифр) и «Квартплата 24» (если номер лицевого счета из 11 цифр).

Также передать показания можно через QR-код на квитанции, в онлайн-чате на официальном сайте, мессенджерах и др. Для людей без доступа в интернет есть возможность сообщить данные через круглосуточный автоматизированный телефонный сервис приема показаний.

Жители Самары могут звонить по номеру 8 (8462) 54-16-59, Новокуйбышевска – 8 (84635) 3-15-23, Тольятти (получающих квитанции от ПАО «Т Плюс») – 8 (800) 700-80-77, Тольятти (получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти) – 8 (8482) 95-77-85, Сызрани – 8 (8464) 33-50-28. Помимо этого, направить данные приборов учета горячего водоснабжения можно через оператора контакт-центра с 7:00 до 19:00 по номеру телефона 8-800-700-10-32.

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