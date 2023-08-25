В Самарской области из-за ремонта ж/д переезда ограничат движение транспорта

Движение транспорта скорректируют 28 и 29 августа 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на следующей неделе частично перекроют движение транспорта по трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. Ограничение введут на 101 км дороги в районе Чапаевска. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

— 28 и 29 августа 2023 года на 101 км трассы будет проводиться ремонт ж/д переезда и дорожного покрытия дороги. Движение будет ограничено и будет осуществляться по одной полосе, — отметили в ГИБДД.

Автомобилистов призывают быть внимательнее и осторожнее на участке ремонта, а также заранее планировать свои поездки и маршрут движения.

Напомним, на этой неделе в Самаре перекроют ряд дорог. Ограничения введут из-за проведения спортивных и культурных мероприятий, а также из-за перекладки инженерных коммуникаций. В частности, проезд закроют по улицам Шостаковича, Гаражной, Алексея Толстого и в районе набережной Волги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал